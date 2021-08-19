Погода на 20 серпня — замість спеки в Україну прийдуть грози

https://racurs.ua/ua/n159019-pogoda-na-20-serpnya-zamist-speky-v-ukrayinu-pryydut-grozy-karta.html

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Погода 20 серпня в Україні буде хмарною з невеликою кількістю опадів в окремих регіонах. Дощі, зливи і грози, подекуди з градом, накриють східні та частину південних областей. Температура буде комфортною — не вище +27°С за виключенням окремих районів на південному сході, де стовпчики термометрів прогріються до +30°С.

В п’ятницю, 20 серпня, у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях — грози, вдень місцями град та шквали 15−20 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий), — попереджають в Укргідрометцентрі.

Опади у західних областях малоймовірні, проте небо буде захмареним. Повітря прогріється до +23−25°С.

Погода у північних областях буде сухою та теплою. Частина південних областей опиниться у полоні негоди.

Погода у Києві 20 серпня буде ясною вранці та хмарною впродовж дня. Опадів у столиці не передбачається. Повітря прогріється до +27°С.

Погода у Львові очікується сонячна, стовпчик термометра показуватиме +23−25°С.

Погода у Дніпрі прогнозується дощовою, але теплою. Температура повітря складе +26−28°С.

Погода у Харкові буде спекотною і штормовою. Там синоптики прогнозують зливи і пориви вітру. Повітря прогріється до +28−30°С.

Геомагнітна обстановка в Україні буде спокійною, можливі невеликі збурення.