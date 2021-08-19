РФ хоче випробувати ракету з ядерною установкою біля Полярного кола - CNN

https://racurs.ua/ua/n159018-rf-hoche-vyprobuvaty-raketu-z-yadernou-ustanovkou-bilya-polyarnogo-kola-cnn-foto.html

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Крилату ракету «Буревісник» (Skyfall) з ядерною енергетичною установкою готується випробувати Росія поблизу Полярного кола. Про це свідчать супутникові знімки, отримані телекомпанією CNN.

Фотографії, що підтверджують підготовку Москвою до випробування зброї, призначеної для ураження американських систем оборони, були зроблені 16 серпня компанією Capella Space, що займається комерційною супутниковою зйомкою.

Росія готується випробувати крилату ракету з ядерною енергетичною установкою на пусковому майданчику, розташованому неподалік Полярного кола, — цитує CNN Центр досліджень проблем нерозповсюдження Міддлберійського інституту міжнародних досліджень.

Експерт у галузі озброєнь Джеффрі Льюїс повідомив CNN, що використання ядерного реактора дає крилатій ракеті необмежений радіус дії для польотів в обхід радарів і перехоплювачів системи ППО США.