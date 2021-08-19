РФ хочет испытать ракету с ядерной установкой у Полярного круга — CNN

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Крылатую ракету «Буревестник» (Skyfall) с ядерной энергетической установкой готовится испытать Россия вблизи Полярного круга. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, полученные телекомпанией CNN.

Фотографии, подтверждающие подготовку Москвой к испытанию оружия, предназначенного для поражения американских систем обороны, были сделаны 16 августа компанией Capella Space, занимающейся коммерческой спутниковой съемкой.

Россия готовится испытать крылатую ракету с ядерной энергетической установкой на пусковой площадке, расположенной близ Полярного круга, — цитирует CNN Центр исследований проблем нераспространения Миддлберийского института международных исследований.

Эксперт по вооружениям Джеффри Льюис сообщил CNN, что использование ядерного реактора дает крылатой ракете неограниченный радиус действия для полетов под и в обход радаров и перехватчиков системы ПРО США.