Сколько стоит самый дешевый смартфон в мире. Фото: Укринформ

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Самый дешевый смартфон в мире выпустят в Индии — он будет стоить около 50 долл. Производством устройства занималась компания Reliance Jio, под брендом которой и выйдет новый девайс.

Телефон получит название JioPhone Next и будет ориентирован на широкого потребителя. Ранее представитель компании назвал будущий гаджет самым дешевым смартфоном в мире. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Смартфон будет иметь пластиковый корпус и IPS-экран с разрешением HD+, операционную систему Android Go. Также телефон выйдет с фирменными приложениями Google, например, Camera Go.

Устройство получит три гигабайта оперативной памяти, 13-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную селфи-камеру. JioPhone Next будет поддерживать работу с двумя сим-картами.

Стоимость девайса составит 3 тыс. 499 рупий или около 50 долл. Индийский анонс JioPhone Next состоится 10 сентября. О планах выпустить телефон на международном рынке не сообщается.

Напомним, китайская компания Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном. Его можно достать из отсека на верхнем торце, запустить в воздух и снять селфи, оставляя руки свободными.

Источник: GizmoChina