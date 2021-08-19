Скільки коштує найдешевший смартфон у світі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n159017-skilky-koshtuie-naydeshevshyy-smartfon-u-sviti-foto.html

Ракурс

Найдешевший смартфон у світі випустять в Індії — він буде коштує близько 50 дол. Виробництвом пристрою займалася компанія Reliance Jio, під брендом якої і вийде новий девайс.

Телефон отримає назву JioPhone Next і буде орієнтований на широкого споживача. Раніше представник компанії назвав майбутній гаджет найдешевшим смартфоном у світі. Про це повідомляє видання GizmoChina.

Смартфон буде мати пластиковий корпус і IPS-екран з роздільною здатністю HD+, операційну систему Android Go. Також телефон вийде з фірмовими додатками Google, наприклад, Camera Go.

Пристрій отримає три гігабайти оперативної пам’яті, 13-мегапіксельну основну камеру і 8-мегапіксельну селфі-камеру. JioPhone Next буде підтримувати роботу з двома сім-картами.

Вартість девайсу складе 3 тис. 499 рупій або близько 50 дол. Індійський анонс JioPhone Next відбудеться 10 вересня. Про плани випустити телефон на міжнародний ринок не повідомляється.

Нагадаємо, китайська компанія Vivo запатентувала смартфон із вбудованим дроном. Його можна дістати з відсіку на верхньому торці, запустити в повітря і зняти селфі.

Джерело: GizmoChina