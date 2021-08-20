Подорожание газа для украинцев после запуска Nord Stream 2 допустил Зеленский. Фото: oilreview.kiev.ua

https://racurs.ua/n159029-podorojanie-gaza-dlya-ukraincev-posle-zapuska-nord-stream-2-dopustil-zelenskiy.html

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Повышение тарифов на природный газ для украинцев после запуска российского газопровода «Северный поток-2», допустил президент Украины Владимир Зеленский.

Цены на газ могут вырасти, поскольку по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива. Зеленский при этом не исключает, что транспортировка через Nord Stream 2 может произойти не сразу. Именно это время Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности. Об этом глава государства рассказал в интервью журналистам изданий из стран «Нормандской четверки» и США — Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» и «Новая газета», передает пресс-служба Офиса президента.

Но это долгий путь, даже если до полного завершения «Северного потока-2» остается 1% работ. Одно дело — построить газопровод, а другое — запустить его, на это нужно время. Необходимо придерживаться норм международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов, — подчеркнул он.



Также Зеленский отметил, что во время его встречи с президентом США Джо Байденом тема Nord Stream 2 будет среди приоритетных. Лидер украинцев отмечает, что российский «Северный поток-2» — это оружие, поскольку РФ может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что канцлер Германии Ангела Меркель после посещения Москвы привезет в Киев гарантии энергетической безопасности от президента страны-агрессора Владимира Путина.