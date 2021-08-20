Робота-гуманоида Tesla Bot анонсировал Илон Маск. Скриншот из видео

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Разработку настоящего робота-гуманоида Tesla Bot анонсировал американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск.

Прототип робота обещают показать уже в 2022 году. Андроид будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и суперкомпьютером Dojo. Макс отметил, что есть смысл создать робота-гуманоида на полностью автономном компьютере Dojo. Об этом информирует Tech Crunch.

Если подумать о том, что мы делаем с автомобилями, Tesla, возможно, является крупнейшей в мире компанией в сфере робототехники, потому что наши авто похожи на почти умных роботов на колесах, — отметил миллиардер.

По словам Маска, они планируют создать дружелюбного к людям робота. Высота гуманоидного андроида составит 172 см, а вес 57 кг. Он сможет передвигаться со скоростью 8 км/ч. Лицо робота будет иметь вид экрана, на котором будет транслироваться важная информация.

Маск надеется, что бот от «Тесла» сможет заменить большую часть рутинной человеческой работы. Изобретатели ожидают, что робот сможет делать покупки в магазинах и выполнять повседневную рутинную работу. При этом американец утверждает, что андроид не будет отбирать рабочие места у самих людей.

Напомним, американская компания по разработке роботизированных машин Boston Dynamics обучила гуманоидных роботов Atlas новым трюкам. В сети появилось видео, демонстрирующее новые возможности робота на площадке для паркура.

Источник: Tech Crunch