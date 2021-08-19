Коли Україну накриє хвиля штаму «Дельта», вказав Ляшко

https://racurs.ua/ua/n159022-koly-ukrayinu-nakryie-hvylya-shtamu-delta-vkazav-lyashko.html

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Штам коронавірусу «Дельта» все активніше поширюється Україною, а кількість нових хворих на гостру респіраторну інфекцію COVID-19 зростає. Про це 19 серпня повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Вже восени очікуємо на нову хвилю захворюваності, — заявив він на власній Фейсбук-сторінці.

За словами міністра, єдиний спосіб вберегтися від важких наслідків коронавірусної хвороби, а також підтримати медиків, — вакцинуватися від COVID-19.

Літо добігає кінця, попереду святкові вихідні, які хочеться використати для поїздок до рідних та відпочинку. Тому, якщо ви збираєтеся у відпустку, зробіть щеплення вже зараз, не відкладайте вакцинацію на потім. Захистіть себе вчасно, — наголосив глава МОЗ.

Ляшко також нагадав про необхідність проходження повного курсу вакцинації — усі, хто щепився першою дозою, повинні зробити й повторне щеплення.

Вакцини вдосталь, центри та пункти щеплень працюють у кожному куточку України, навіть у вихідні дні, — підсумував міністр.

Нагадаємо, 17 серпня Ляшко повідомив, що прихильність українців до вакцинації поступово зростає.

Водночас дослідники з Великої Британії заявили про падіння захисту вакцин Pfizer і AstraZeneca проти «Дельта"-штаму коронавірусу. Імунітет до COVID-19 слабшає після трьох місяців дії препарату — через 90 днів після другого уколу ефективність препаратів Pfizer і AstraZeneca знизилася до 75% і 61% відповідно. При цьому зниження ефективності набагато частіше спостерігалося серед осіб у віці 35+ років.