Аргентинського удава виявила жінка в туалеті квартири у Полтаві

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Аргентинського удава виявила жінка в туалеті власної квартири у Полтаві й одразу зателефонувала рятувальникам. Про надзвичайну подію розповіла речниця управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Світлана Рибалко.

Працівники ДСНС спіймали плазуна і доправили його до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру. У відділі біології та методичної роботи центру розповіли, що знайдена рептилія — аргентинський райдужний удав.

Десь хтось тримав його у себе. Бо у дикій природі в нашій місцевості такі тварини не водяться. Їхня батьківщина — це Центральна Америка, Північна Бразилія, Аргентина. Вони живуть у тропічних лісах, в чагарниках, поблизу водойм можуть зустрічатися, — повідомила місцевому телеканалу завідуюча відділом біології та методичної роботи центру Людмила Брижак.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пітон вкусив чоловіка в «область геніталій» в Австрії, доки той сидів на унітазі — інцидент стався у квартирі будинку в місті Грац, коли 65-річний чоловік пішов о 6.00 понеділка до вбиральні й не помітив там півтораметрового «гостя». Сітчастий пітон-альбінос потрапив до туалету жертви по каналізації і сховався в унітазі.