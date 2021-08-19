Аргентинского удава выявила женщина в туалете квартиры в Полтаве

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Аргентинского удава обнаружила женщина в туалете собственной квартиры в Полтаве и сразу позвонила спасателям. О происшествии рассказала пресс-секретарь управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Сотрудники ГСЧС поймали удава и доставили его в Полтавский областной эколого-натуралистический центр. В отделе биологии и методической работы центра рассказали, что найденная рептилия — аргентинский радужный удав.

Где-то кто-то держал его у себя. Поскольку в дикой природе в нашей местности такие животные не водятся. Их родина — это Центральная Америка, Северная Бразилия, Аргентина. Они живут в тропических лесах, в кустарниках, близ водоемов могут встречаться, — сообщила местному телеканалу заведующая отделом биологии и методической работы центра Людмила Брыжак.



Напомним, ранее мы сообщали, что питон укусил мужчину в «область гениталий» в Австрии, пока тот сидел на унитазе — инцидент произошел в квартире дома в городе Грац, когда 65-летний мужчина пошел в 6.00 понедельника в туалет и не заметил там полутораметрового «гостя». Сетчатый питон-альбинос попал в туалет жертвы по канализации и сидел в унитазе.