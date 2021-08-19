Зеленский отменил свободную экономическую зону «Крым» - вода после деоккупации

https://racurs.ua/n159020-zelenskiy-otmenil-svobodnuu-ekonomicheskuu-zonu-krym-voda-posle-deokkupacii.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, 19 августа подписал закон № 5502-р, отменяющий режим свободной экономической зоны «Крым» и прекращающий водоснабжение на оккупированный полуостров. 1 июля Верховная Рада запретила водоснабжение в Крым до деоккупации.

Об этом сообщается в карте проекта закона на сайте украинского парламента. Свободная экономическая зона на территории Крыма действовала с 27 сентября 2014 года и предусматривала, что с бизнеса на территории оккупированного полуострова не взимаются общегосударственные налоги и сборы. Новым документом, среди прочего, запрещается осуществлять водоснабжение на временно оккупированную территорию «до восстановления на этой территории конституционного строя Украины».

Кроме этого, закон нормирует порядок въезда на полуостров — граждане Украины имеют право свободно и беспрепятственно въезжать и выезжать из Крыма только через КПВВ с пограничным контролем. Перемещать через админграницу можно только ручную кладь и сопровождаемый багаж — товары под запретом.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма Кремль реализовал непризнанный международным сообществом так называемый «референдум». Президент страны-агрессора России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ».