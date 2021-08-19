Зеленський скасував вільну економічну зону «Крим» - води не буде до деокупації

https://racurs.ua/ua/n159020-zelenskyy-skasuvav-vilnu-ekonomichnu-zonu-krym-vody-ne-bude-do-deokupaciyi.html

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Володимир Зеленський, президент України, 19 серпня підписав закон № 5502-д, який скасовує режим вільної економічної зони «Крим» та припиняє водопостачання на окупований півострів. 1 липня Верховна Рада заборонила водопостачання до Криму до деокупації.

Про це повідомляється в картці проекту закону на сайті українського парламенту. Вільна економічна зона на території Криму діяла з 27 вересня 2014 року і передбачала, що з бізнесу на території окупованого півострова не стягуються загальнодержавні податки і збори. Новим документом, серед іншого, забороняється здійснювати водопостачання на тимчасово окуповану територію «до відновлення на цій території конституційного ладу України».

Окрім цього, закон нормує порядок вʼїзду на окуповану територію — громадяни України мають право вільно і безперешкодно вʼїжджати і виїжджати з Криму лише через КПВВ з прикордонним контролем. Переміщувати через адмінкордон можна лише ручну поклажу та супроводжуваний багаж — товари під забороною.

Нагадаємо, 16 березня 2014 року на території українського Криму Кремль реалізував невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум». Президент країни-агресора Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ».