Когда Украину накроет волна штамма «Дельта», указал Ляшко

https://racurs.ua/n159022-kogda-ukrainu-nakroet-volna-shtamma-delta-ukazal-lyashko.html

Ракурс

Штамм коронавируса «Дельта» все активнее распространяется в Украине, а количество новых больных острой респираторной инфекцией COVID-19 растет. Об этом 19 августа сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Уже осенью ожидаем новую волну заболеваемости, — заявил он на собственной Фейсбук-странице.

По словам министра, единственный способ уберечься от тяжелых последствий коронавирусной болезни, а также поддержать медиков, — вакцинироваться от COVID-19.

Лето подходит к концу, впереди праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха. Поэтому, если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививку уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя, — подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко также напомнил о необходимости прохождения полного курса вакцинации — все, кто привился первой дозой, должны сделать и повторную прививку.

Вакцины достаточно, центры и пункты вакцинации работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни, — подытожил министр.

Напомним, 17 августа Ляшко сообщил, что приверженность украинцев к вакцинации постепенно растет.

В то же время исследователи из Великобритании заявили о падении защиты вакцин Pfizer и AstraZeneca против «Дельта"-штамма коронавируса. Иммунитет к COVID-19 ослабевает после трех месяцев действия препарата — спустя 90 дней после второго укола эффективность препаратов Pfizer и AstraZeneca снизилась до 75% и 61% соответственно. При этом снижение эффективности гораздо чаще наблюдалось среди лиц в возрасте 35+ лет.