Негода в Сімферополі. Фото: ТАСС

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Окупований Крим затопило після сильних злив — за кілька годин випало більше місячної норми опадів для цього регіону в цей час року.

У Сімферополі за дві години вилилося 57 мм опадів, це перевищує серпневу норму на 30%. Перед негодою синоптики попереджали про штормове попередження. Також на півострові фіксували град. Про це повідомляє «Кримінформ».

Зазначається, що деякі вулиці затопило так, що рівень води знаходився приблизно по пояс. Через зливу літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися на запасний аеродром в Анапу.

Нагадаємо, у серпні складні погодні умови в окупованому Криму призвели до підтоплень центральних вулиць Керчі. Вода залила низку проїжджих частин. Також через негоду на лінію не вийшов електротранспорт.

Джерело: «Кримінформ»