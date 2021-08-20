Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Джо Байден, фото: Brookings Institution

Санкции против всех участников «Северного потока-2» позволил вводить Байден

20 авг 2021, 22:59
999

Джо Байден, президент США, сегодня, 20 августа, подписал указ, который позволяет вводить санкции против российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей. В частности, речь идет о газопроводе «Северный поток-2», призванном соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Отмечается, что этот указ должен обеспечить ответ США на «некоторые энергетические трубопроводы России», призванные расширить ее влияние на энергетические ресурсы Европы, что ослабит европейскую энергобезопасность, в частности безопасность Украины и стран Восточного фланга НАТО и ЕС, что в свою очередь угрожает уже нацбезопасности США.

Кроме того, Госдеп США ввел санкции против еще двух россиян и одного российского судна, участвующих в проекте «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте Госдепа.


Таким образом, под санкции США уже попали семь человек и 16 судов, связанных с «Северным потоком-2».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность повышения тарифов на газ для украинцев после запуска «Северного потока-2».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров