Санкции против всех участников «Северного потока-2» позволил вводить Байден

Джо Байден, фото: Brookings Institution

https://racurs.ua/n159078-sankcii-protiv-vseh-uchastnikov-severnogo-potoka-2-pozvolil-vvodit-bayden.html

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Джо Байден, президент США, сегодня, 20 августа, подписал указ, который позволяет вводить санкции против российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей. В частности, речь идет о газопроводе «Северный поток-2», призванном соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Отмечается, что этот указ должен обеспечить ответ США на «некоторые энергетические трубопроводы России», призванные расширить ее влияние на энергетические ресурсы Европы, что ослабит европейскую энергобезопасность, в частности безопасность Украины и стран Восточного фланга НАТО и ЕС, что в свою очередь угрожает уже нацбезопасности США.

Кроме того, Госдеп США ввел санкции против еще двух россиян и одного российского судна, участвующих в проекте «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Таким образом, под санкции США уже попали семь человек и 16 судов, связанных с «Северным потоком-2».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность повышения тарифов на газ для украинцев после запуска «Северного потока-2».