Цены на газ могут вырасти из-за запуска «Северного потока-2» - Зеленский

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Владимир Зеленский, президент Украины, допустил повышение тарифов на природный газ для украинцев после того как будет запущен российский геополитический проект «Северный поток-2».

Об этом он рассказал в интервью Washington Post, Liberation, Funke Media, НВ.

Глава государства также прокомментировал обещание США и Германии инвестировать деньги в возобновляемую энергетику Украины, чтобы компенсировать те убытки, которые Киев понесет от газопровода.

Украина из-за прекращения транзита газа через территорию страны ежегодно будет терять около 2 млрд долл., — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также назвал оружием Кремля «Северный поток-2».

Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы причинить вред, достаточно использовать экономические инструменты, — подытожил он.

По мнению президента, Киев может перейти на возобновляемые источники энергии спустя несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства «зеленого» водорода.

Технически мы даже смогли бы транспортировать «зеленый» водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале, — добавил Зеленский.

Напомним, в июле Вашингтон и Берлин договорились о «Северном потоке-2». Германия опубликовала текст соглашения с США, который предусматривает обеспечение транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом также указана масштабная финансовая помощь Киеву для модернизации украинской ГТС.