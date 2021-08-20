Ціни на газ можуть зрости через запуск «Північного потоку-2» - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n159040-ciny-na-gaz-mojut-zrosty-cherez-zapusk-pivnichnogo-potoku-2-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, допустив підвищення тарифів на природний газ для українців після того як буде запущений російський геополітичний проект «Північний потік-2».

Про це він розповів в інтервʼю Washington Post, Liberation, Funke Media, НВ.

Глава держави також прокоментував обіцянку США та Німеччини інвестувати гроші у відновлювану енергетику України, щоб компенсувати ті збитки, які Київ понесе від газопроводу.

Україна через припинення транзиту газу через територію країни щорічно втрачатиме близько 2 млрд дол., — цитує Зеленського прес-служба Офісу президента.

Зеленський також назвав зброєю Кремля «Північний потік-2».

Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу і тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необовʼязково купувати кулемети, щоб завдати шкоди, досить використовувати економічні інструменти, — підсумував він.

На думку президента, Київ може перейти на відновлювані джерела енергії за кілька років, якщо будуть налагоджені процеси дешевого виробництва «зеленого» водню.

Технічно ми навіть змогли б транспортувати «зелений» водень по наших газопроводах. Але ми стоїмо ще на самому початку, — додав Зеленський.

Нагадаємо, у липні Вашингтон та Берлін домовилися щодо «Північного потоку-2». Німеччина опублікувала текст угоди зі США, який передбачає забезпечення транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Києву для модернізації української ГТС.