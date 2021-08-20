В окупованому Криму через День Незалежності України погрожують активістам. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159039-v-okupovanomu-krymu-cherez-den-nezalejnosti-ukrayiny-pogrojuut-aktyvistam.html

Ракурс

У Криму окупаційна «влада» застерігає від святкування Дня Незалежності України.

Кримськотатарський активіст Заїр Смедлі отримав застереження від російської прокуратури Красногвардійського району напередодні 24 серпня. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У документі зазначено, що в прокуратуру «надійшла інформація про заплановані 24 серпня незаконні акції екстремістського характеру, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Криму», а Заїр Смедлі нібито є учасником цих заходів.

Окрім того, активіста попереджають щодо «неприпустимості порушення російського закону про збори, мітинги, демонстрації, ходи й пікетування». Якщо ж вимоги будуть порушені, прокуратура грозиться притягнути Смедлі до адміністративної відповідальності.

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності, по всій країні пройдуть урочисті заходи. У центрі Києва відбудеться святковий військовий парад. Напередодні 23 серпня в столиці України заплановано міжнародний саміт «Кримської платформи».

Нагадаємо, 18 серпня у Києві відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності України. На Майдані Незалежності та Хрещатику зібралися військовослужбовці, в центрі міста була зафіксована військова техніка та важка бронетехніка.

Джерело: «Радіо Свобода»