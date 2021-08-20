В оккупированном Крыму из-за Дня Независимости Украины угрожают активистам

https://racurs.ua/n159039-v-okkupirovannom-krymu-iz-za-dnya-nezavisimosti-ukrainy-ugrojaut-aktivistam.html

Ракурс

В Крыму оккупационная «власть» предостерегает от празднования Дня Независимости Украины.

Крымскотатарский активист Заир Смедли получил предостережение от российской прокуратуры Красногвардейского района накануне 24 августа. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В документе указано, что в прокуратуру «поступила информация о запланированных 24 августа незаконных акциях экстремистского характера, направленных на дестабилизацию ситуации в Крыму», а Заир Смедли якобы является участником этих мероприятий.

Кроме того, активиста предупреждают о «недопустимости нарушения российского закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Если же требования будут нарушены, прокуратура грозится привлечь Смедли к административной ответственности.

24 августа в Украине отмечают День Независимости, по всей стране пройдут торжественные мероприятия. В центре Киева состоится праздничный военный парад. Накануне 23 августа в столице Украины запланирован международный саммит «Крымской платформы».

Напомним, 18 августа в Киеве состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости Украины. На Майдане Независимости и Крещатике собрались военнослужащие, в центре города была зафиксирована военная техника и тяжелая бронетехника.

Источник: «Радио Свобода»