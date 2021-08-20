ДТП с детьми на Запорожье. Фото: Нацполиция

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Смертельное ДТП в Запорожской области привело к гибели уже троих детей, а всего жертвами аварии стали пять человек.

Сегодня, 20 августа, примерно в 4.40 правоохранители получили сообщение об аварии со смертельным исходом. Предварительно установлено, что примерно в 4.30 на автодороге «Харьков-Симферополь» 31-летний водитель автомобиля Opel Astra с 32-летней пассажиркой ехал со стороны города Мелитополь в сторону города Васильевка и выехал на полосу встречного движения. Вследствие этого произошло столкновение с автомобилем Mercedes-190. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Из-за столкновения «Мерседес» перевернулся в кювет и загорелся. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля «Mercedes-190» погибли на месте. Среди погибших — три малолетних ребенка. Водителя «Опеля» и его пассажирку с телесными повреждениями госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону: (098) 987−94−44 или 102.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — на автодороге Харьков-Симферополь столкнулись два легковых автомобиля. Сначала сообщалось о четырех погибших.