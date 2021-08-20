ДТП з дітьми на Запоріжжі. Фото: Нацполіція

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Смертельна ДТП у Запорізькій області призвела до загибелі вже трьох дітей, а загалом жертвами аварії стали п’ятеро осіб.

Сьогодні, 20 серпня, приблизно о 4.40 правоохоронці отримали повідомлення про аварію зі смертельними наслідками. Попередньо встановлено, що приблизно о 4.30 на автодорозі «Харків-Сімферополь» 31-річний водій автомобіля Opel Astra з 32-річною пасажиркою їхав зі сторони міста Мелітополь в бік міста Василівка й виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Mercedes-190. Про це 20 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Через зіткнення «Мерседес» перекинувся у кювет та загорівся. Внаслідок ДТП водій та чотири пасажири автомобіля «Mercedes-190» загинули на місці. Серед загиблих — троє малолітніх дітей. Водія «Опеля» та його пасажирку з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці звертаються до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутися за телефоном: (098) 987−94−44 або 102.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — на автодорозі Харків-Сімферополь зіштовхнулися два легкових автомобілі. Спершу повідомлялося про чотирьох загиблих.