Репетиція параду — де та коли обмежать рух в Києві

https://racurs.ua/ua/n159037-repetyciya-paradu-de-ta-koly-obmejat-ruh-v-kyievi-karta.html

Ракурс

Репетиція параду до Дня Незалежності відбудеться 20 серпня у Києві. Тому у столиці обмежать рух та змінять маршрути громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації у п’ятницю.

Під час репетиції, яка триватиме із 15.30 до 1.15, заплановане тимчасове обмеження руху та зміна маршрутів громадського транспорту, — йдеться у повідомленні.

Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 5 в напрямку до залізничного вокзалу «Центральний» від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі — вул. Казимира Малевича — вул. Короленківська — вул. Тарасівська — вул. Саксаганського — вул. Симона Петлюри.

автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. «Либідська»;

автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. «Арсенальна»;

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;

автобус № 115 від залізничного вокзалу «Дарниця» до ст. м. «Либідська»;

автобус № 118 від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац спорту»;

автобус № 137-Н від ст. м. «Харківська» до ст. м. «Палац спорту»;

Також будуть організовано тролейбуси:

№ 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;

№№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до б ру Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);

№ 9 від Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу «Південний»;

№ 12 від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

№ 14 від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;

№№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);



№ 91-Н від вул. Милославської до ст. м. «Либідська».

Зокрема, орієнтовно з 15.00 до 1.00 на час підготовки військового параду тимчасово призупинять рух автобусів, що працюють у режимі маршрутного таксі: №№ 181, 186, 187, 188, 189, 228, 231, 417, 429, 433, 437, 439, 442, 442-Д, 455, 465, 496, 499, 500, 517, 518, 558, 575, 581, 598. А також змінять рух: №№ 171, 411, 427, 450, 507, 520, 539.