У Києві після репетиції параду почули хіт про Путіна, фото - Ракурс

https://racurs.ua/ua/n158995-u-kyievi-pislya-repetyciyi-paradu-pochuly-hit-pro-putina-video-18.html

Ракурс

Репетиція військового параду, який відбудеться у Києві 24 серпня, стала приводом не тільки для стогонів водіїв, але й жартів учасників.

У мережі опублікували кілька відео, на яких військові, які поверталися вулицями столиці з тренування проходження по Хрещатику, начебто заспівали знамениту пісню харківських футбольних фанатів про президента держави-агресора Володимира Путіна.

Очевидці репетиції переконують, що відео зі звернення до Путіна справжнє, хоча військові співали хіт фанатів вже не на офіційній частині репетиції параду.

Нагадамо, що до параду, який відбудеться на Хрещатику уранці 24 серпня, в Києві проведуть ще дві репетиції (20 та 22 серпня).