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Ракурс
В Киеве после репетиции парада услышали хит о Путине

В Киеве после репетиции парада услышали хит о Путине (ВИДЕО 18+)

19 авг 2021, 12:08
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Репетиция военного парада, который состоится в Киеве 24 августа, стала поводом не только для стонов водителей, стоявших в пробках, но и шуток участников.

В сети опубликовали несколько видео, на которых военные, возвращавшиеся по улицам столицы с тренировки прохождения по Крещатику, якобы спели знаменитую песню харьковских футбольных фанатов о президенте государства-агрессора Владимира Путина.

Очевидцы репетиции утверждают, что видео с обращением к Путину настоящее, хотя военные пели хит фанатов уже не на официальной части репетиции парада.


Напомним, что к параду, который состоится на Крещатике утром 24 августа, в Киеве проведут еще две репетиции (20 и 22 августа).

Источник: Ракурс


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