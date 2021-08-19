В Киеве после репетиции парада услышали хит о Путине

https://racurs.ua/n158995-v-kieve-posle-repeticii-parada-uslyshali-hit-o-putine-video-18.html

Ракурс

Репетиция военного парада, который состоится в Киеве 24 августа, стала поводом не только для стонов водителей, стоявших в пробках, но и шуток участников.

В сети опубликовали несколько видео, на которых военные, возвращавшиеся по улицам столицы с тренировки прохождения по Крещатику, якобы спели знаменитую песню харьковских футбольных фанатов о президенте государства-агрессора Владимира Путина.

Очевидцы репетиции утверждают, что видео с обращением к Путину настоящее, хотя военные пели хит фанатов уже не на официальной части репетиции парада.

Напомним, что к параду, который состоится на Крещатике утром 24 августа, в Киеве проведут еще две репетиции (20 и 22 августа).