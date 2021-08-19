Владимир Зеленский, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n158994-korvety-i-podlodki-zelenskiy-prikazal-k-2035-godu-postroit-bolshoy-flot.html

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Украине нужен большой флот для разблокировки Черноморского и Азовского побережья.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом во время общения с журналистами на острове Змеиный, сообщает издание НВ.

По его словам, нужно построить «профессиональный мощный флот, способный давать отпор кому-угодно».

Мы мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что такой флот планируется построить к 2035 году.

Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года, — заверил Зеленский.

В целом, по словам Зеленского, формирование украинских Военно-морских сил будет происходить в три этапа, но в чем они будут заключаться, он не уточнил.

Президент подчеркнул, что у Украины нет возможности ждать, пока появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому флот начнут строить в том числе и в других государствах.

Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс. Будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки — все это обязательно будет. То же касается и военных баз, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске, — заверил Зеленский.

Он добавил, что в вопросе укрепления флота Украина рассчитывает на помощь Евросоюза, США и Великобритании.

Напомним, Зеленский недавно заявил, что не видит альтернатив прямым переговорам с Владимиром Путиным в вопросе освобождения крымских политзаключенных.

Источник: НВ