Володимир Зеленський, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n158994-korvety-i-submaryny-zelenskyy-nakazav-do-2035-roku-pobuduvaty-velykyy-flot.html

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Україні потрібен великий флот для розблокування Чорноморського та Азовського узбережжя.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це під час спілкування із журналістами на острові Зміїний, повідомляє видання НВ.

За його словами, потрібно побудувати «професійний потужний флот, здатний давати відсіч будь-кому».

Ми мирна держава, але маємо бути готові до будь-яких кроків, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що такий флот планується побудувати до 2035 року.

Це достатньо довго, але результати першого етапу наочно ми з вами зможемо побачити вже 24 серпня цього року, — запевнив Зеленський.

Загалом, за словами Зеленського, формування українських Військово-морських сил відбуватиметься у три етапи, але в чому вони полягатимуть, він не уточнив.

Президент наголосив, що в Україні немає можливості чекати, доки з’явиться інфраструктура для повноцінного суднобудування, тому флот почнуть будувати зокрема і в інших державах.

Паралельно ми будуємо в Україні інфраструктуру, щоб підхопити цей процес. Будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни — все це обов’язково буде. Те ж стосується і військових баз, будівництво першої вже скоро розпочнеться в Бердянську, — запевнив Зеленський.

Він додав, що в питанні зміцнення флоту Україна розраховує на допомогу Євросоюзу, США і Великої Британії.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно заявив, що не бачить альтернатив прямим переговорам з Володимиром Путіним у питанні звільнення кримських політв’язнів.

Джерело: НВ