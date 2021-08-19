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Ракурс
Застреленого прикордонника знайшли біля кордону з Румунією. Фото: Громадське

Застреленого прикордонника знайшли біля кордону з Румунією

19 сер 2021, 11:41
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У Чернівецькій області в селі Селятин поблизу державного кордону з Румунією вранці 19 серпня 24-річного прикордонника знайшли мертвим.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці. Про це повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко в коментарі «Суспільному».

За його словами, тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні.


Нагадаємо, 18 липня відбувся напад на українських прикордонників на ділянці держкордону з Росією у Сумській області. Нападників було троє і вони діяли в такий спосіб, що прикордонники не змогли застосувати зброю.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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