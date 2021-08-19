Застреленого прикордонника знайшли біля кордону з Румунією. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n158993-zastrelenogo-prykordonnyka-znayshly-bilya-kordonu-z-rumuniieu.html

Ракурс

У Чернівецькій області в селі Селятин поблизу державного кордону з Румунією вранці 19 серпня 24-річного прикордонника знайшли мертвим.

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці. Про це повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко в коментарі «Суспільному».

За його словами, тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні.

Нагадаємо, 18 липня відбувся напад на українських прикордонників на ділянці держкордону з Росією у Сумській області. Нападників було троє і вони діяли в такий спосіб, що прикордонники не змогли застосувати зброю.

Джерело: «Суспільне»