На установче засідання "Кримської платформи" прибуде 44 іноземні делегації, разом з Україною — це 45 учасників

https://racurs.ua/ua/n158992-usih-uchasnykiv-krymskoyi-platformy-ogolosylo-mzs.html

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Форум «Кримська платформа» проведе своє установче засідання 23 серпня. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба оголосив повний склад учасників саміту.

Участь у «Кримській платформі» 23 серпня візьмуть представники 44 країн. Серед них буде 14 лідерів своїх країн — президентів та прем'єр-міністрів.

Під час брифінгу 19 серпня Кулеба повідомив про приїзд до Києва президентів Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії, Фінляндії, а також прем'єр-міністрів Румунії, Грузії, Хорватії, Швеції.

Швейцарія і Чехія пришлють на «Кримську платформу» очільників парламентів, а 14 країн — міністрів закордонних справ (Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія).

Велика Британія і Португалія будуть представлені міністрами оборони, а США відправлять до Києва особистого посланця президента.

Європейську комісію представить віце-президент Валдіс Домбровскіс, НАТО — заступник генсека.

Від Ради Європи на установче засідання «Кримської платформи» прибуде генсекретар Марія Пейчинович-Бурич, від Європейської Ради — її президент Шарль Мішель.

«Кримська платформа» — це дипломатична ініціатива України, покликана створити міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини на тимчасово окупованому півострові та сприяння його деокупації.