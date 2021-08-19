Всех участников «Крымской платформы» объявил Киев

https://racurs.ua/n158992-vseh-uchastnikov-krymskoy-platformy-obyavil-kiev.html

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Форум «Крымская платформа» проведет свое учредительное заседание 23 августа. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил полный состав участников саммита.

Участие в «Крымской платформе» 23 августа примут представители 44 стран. Среди них будет 14 лидеров своих стран — президентов и премьер-министров.

Во время брифинга 19 августа Кулеба сообщил о приезде в Киев президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии, а также премьер-министров Румынии, Грузии, Хорватии, Швеции.

Швейцария и Чехия пришлют на «Крымскую платформу» руководителей парламентов, а 14 стран — министров иностранных дел (Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония).

Великобритания и Португалия будут представлены министрами обороны, а США отправят в Киев личного посланника президента.

Европейскую комиссию представит вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО — заместитель генсека.

От Совета Европы на учредительное заседание «Крымской платформы» прибудет генсек Мария Пейчинович-Бурич, от Европейского Совета — ее президент Шарль Мишель.

«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива Украины, призванная создать международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека на временно оккупированной полуострове и содействия его деоккупации.