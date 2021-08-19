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Ракурс
Застреленного пограничника нашли возле границы с Румынией

Застреленного пограничника нашли возле границы с Румынией

19 авг 2021, 11:41
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В Черновицкой области в селе Селятин вблизи государственной границы с Румынией утром 19 августа 24-летнего пограничника нашли мертвым.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко в комментарии «Суспільному».

По его словам, тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до этого он находился на дежурстве.


Напомним, 18 июля произошло нападение на украинских пограничников на участке госграницы с Россией в Сумской области. Нападавших было трое и они действовали таким образом, что пограничники не смогли применить оружие.

Источник: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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