Застреленного пограничника нашли возле границы с Румынией

https://racurs.ua/n158993-zastrelennogo-pogranichnika-nashli-vozle-granicy-s-rumyniey.html

Ракурс

В Черновицкой области в селе Селятин вблизи государственной границы с Румынией утром 19 августа 24-летнего пограничника нашли мертвым.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко в комментарии «Суспільному».

По его словам, тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до этого он находился на дежурстве.

Напомним, 18 июля произошло нападение на украинских пограничников на участке госграницы с Россией в Сумской области. Нападавших было трое и они действовали таким образом, что пограничники не смогли применить оружие.

Источник: «Суспільне»