Репетиция парада - Где и когда ограничат движение в Киеве

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Репетиция парада ко Дню Независимости состоится 20 августа в Киеве. Поэтому в столице ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации в пятницу.

Во время репетиции, которая продлится с 15.30 до 1.15, запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта, — говорится в сообщении.

Возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

автобусов по маршрутам №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

троллейбусов по маршрутам №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94- Н;

трамваев по маршрутам №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

автобус № 5 в направлении железнодорожного вокзала «Центральный» от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — ул. Казимира Малевича — ул. Ул. Короленковская — ул. Тарасовская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры.

автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. «Лыбидская»;

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. «Арсенальная»;

автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. «Арсенальная»;

автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м. «Почайна»;

автобус № 115 от железнодорожного вокзала «Дарница» до ст. м. «Лыбидская»;

автобус № 118 от ст. м. «Черниговская» до ст. м. «Дворец спорта»;

автобус № 137-Н от ст. м. «Харьковская» до ст. м. «Дворец спорта»;

Также будут организованы троллейбусы:

№ 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала «Южный»;

№№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса до б ру Т. Шевченко (до ул. Леонтовича);

№ 9 от Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала «Южный»;

№ 12 от ст. м. «Васильковская» до ст. м. «Лыбидская»;

№ 14 от Ботанического сада ст. м. «Дворец спорта»;

№№ 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)



№ 91-Н от ул. Милославской до ст. м. «Лыбидская».

В частности, ориентировочно с 15.00 до 1.00 на время подготовки военного парада временно приостановят движение автобусов, работающих в режиме маршрутного такси: №№ 181, 186, 187, 188, 189, 228, 231, 417, 429, 433, 437, 439, 442, 442-Д, 455, 465, 496, 499, 500, 517, 518, 558, 575, 581, 598. А также изменят движение: №№ 171, 411, 427, 450, 507, 520, 539.