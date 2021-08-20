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Ракурс
COVID-вакцину, вызывающую редкое заболевание сердца, назвали ученые

COVID-вакцину, вызывающую редкое заболевание сердца, назвали ученые

20 авг 2021, 10:20
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Осложнения после вакцинации от коронавируса продолжают изучать исследователи. Канадские ученые утверждают, что вакцина Moderna может нести больший риск для молодых людей, чем препарат Pfizer-BioNTech.

Эти выводы исследования проверяют представители здравоохранения США. Речь идет о развитии редкого заболевания сердца у молодых людей — миокардита, пишет Washington Post.

Особенно это касается мужчин в возрасте до 30 лет. Окончательного заключения о связи заболевания сердца с прививкой вакциной Moderna пока еще нет.

Ранее в Украине началась массовая вакцинация всех желающих препаратом Moderna против COVID-19. В середине июля наша страна получила 2 млн доз этой вакцины.

Moderna одобрена Всемирной организацией здравоохранения, как и остальные три вакцины, которыми прививают украинцев — Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).


Напомним, исследователи из Великобритании заявили о падении защиты вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма. Иммунитет к COVID-19 ослабевает после трех месяцев действия препарата. Через 90 дней после второго укола эффективность Pfizer и AstraZeneca снизилась до 75% и 61% соответственно.

Источник:Washington Post

Источник: Ракурс


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