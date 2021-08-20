Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ДТП. Фото: Национальная полиция

Дети погибли в смертельном ДТП на Запорожье (ФОТО)

20 авг 2021, 09:52
999

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Запорожской области.

На автодороге Харьков-Симферополь столкнулись два легковых автомобиля. После удара одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Заявляется, жертвами аварии стали двое взрослых и двое детей — их возраст до 8 лет. Кроме того, травмировались два человека, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Причины аварии устанавливаются специалистами. От ГСЧС привлекалось 10 человек и три единицы техники.

Смертельное ДТП на Запорожье. Фото: ГСЧС


Смертельное ДТП на Запорожье. Фото: ГСЧС

Напомним, 13 августа в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три полицейских, еще один получил тяжелые травмы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров