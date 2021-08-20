ДТП. Фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n159034-deti-pogibli-v-smertelnom-dtp-na-zaporoje-foto.html

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Запорожской области.

На автодороге Харьков-Симферополь столкнулись два легковых автомобиля. После удара одна из машин загорелась. В результате ДТП погибли четыре человека. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Заявляется, жертвами аварии стали двое взрослых и двое детей — их возраст до 8 лет. Кроме того, травмировались два человека, которых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Причины аварии устанавливаются специалистами. От ГСЧС привлекалось 10 человек и три единицы техники.

Напомним, 13 августа в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три полицейских, еще один получил тяжелые травмы.