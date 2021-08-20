Эрдоган заявил о «братстве» и сотрудничестве с талибами

Эрдоган заявил о «братстве» и сотрудничество с талибами. Фото: РБК

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Ситуация в Афганистане остается напряженной — радикальная исламистская группировка Талибан захватила власть в стране, террористы расстреливают участников мирных акций протеста.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сотрудничать с талибами необходимо «для обеспечения мира афганскому народу и благосостояния турков в Афганистане». Об этом сообщает издание Anadolu.

Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благосостояние турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства, — сказал Эрдоган.

По его словам, военное присутствие Турции в Афганистане укрепит позиции новой администрации Кабула на международной арене.

Независимо от того, кто в администрации, поддерживать Афганистан в хорошие и плохие времена — это требование братства, — заявил президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что приоритет Турции — безопасность турков в Афганистане. По его словам, сейчас уже 552 гражданина Турции были эвакуированы из страны.

Также турецкий лидер планирует провести разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным касательно событий в Афганистане.

Напомним, Талибан объявил в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи о создании «Исламского эмирата Афганистан». Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что «Исламский эмират» стремится иметь дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

Источник: Anadolu