Ердоган заявив про «братерство» та співпрацю з талібами

Ердоган заявив про «братерство» та співпрацю з талібамиhttps://racurs.ua/ua/n159033-erdogan-zayavyv-pro-braterstvo-ta-spivpracu-z-talibamy.htmlРакурс
Ситуація в Афганістані залишається напруженою — радикальне ісламістське угруповання Талібан захопило владу в країні, терористи розстрілюють учасників мирних акцій протесту.
Водночас президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що співпраця з талібами потрібна «для забезпечення миру афганському народу і добробуту турків в Афганістані». Про це пише видання Anadolu.
Ми готові до всіх видів співробітництва, щоб зберегти мир для афганського народу, забезпечити добробут турецьких громадян, які живуть в цій країні, а також захистити інтереси нашої держави, — сказав Ердоган.
За його словами, військова присутність Туреччини в Афганістані зміцнить позиції нової адміністрації Кабула на міжнародній арені.
Незалежно від того, хто в адміністрації, підтримувати Афганістан у хороші та погані часи — це вимога братерства, — заявив президент Туреччини.
Ердоган наголосив, що пріоритет Туреччини — безпека турків в Афганістані. За його словами, наразі уже 552 громадяни Туреччини були евакуйовані з країни.
Також турецький лідер планує провести розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним щодо подій в Афганістані.
Нагадаємо, Талібан оголосив в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії про створення «Ісламського емірату Афганістан». Речник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що «Ісламський емірат» прагне мати дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами.
Джерело: Anadolu