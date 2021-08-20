Ердоган заявив про «братерство» та співпрацю з талібами. Фото: РБК

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Ситуація в Афганістані залишається напруженою — радикальне ісламістське угруповання Талібан захопило владу в країні, терористи розстрілюють учасників мирних акцій протесту.

Водночас президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що співпраця з талібами потрібна «для забезпечення миру афганському народу і добробуту турків в Афганістані». Про це пише видання Anadolu.

Ми готові до всіх видів співробітництва, щоб зберегти мир для афганського народу, забезпечити добробут турецьких громадян, які живуть в цій країні, а також захистити інтереси нашої держави, — сказав Ердоган.

За його словами, військова присутність Туреччини в Афганістані зміцнить позиції нової адміністрації Кабула на міжнародній арені.

Незалежно від того, хто в адміністрації, підтримувати Афганістан у хороші та погані часи — це вимога братерства, — заявив президент Туреччини.

Ердоган наголосив, що пріоритет Туреччини — безпека турків в Афганістані. За його словами, наразі уже 552 громадяни Туреччини були евакуйовані з країни.

Також турецький лідер планує провести розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним щодо подій в Афганістані.

Нагадаємо, Талібан оголосив в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії про створення «Ісламського емірату Афганістан». Речник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що «Ісламський емірат» прагне мати дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами.

Джерело: Anadolu