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Ракурс
ДТП. Фото: Національна поліція

Діти загинули в смертельній ДТП на Запоріжжі (ФОТО)

20 сер 2021, 09:52
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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Запорізькій області.

На автодорозі Харків-Сімферополь зіштовхнулися два легкових автомобілі. Після удару одна з машин загорілася. Внаслідок ДТП загинули четверо осіб. Про це 20 серпня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Заявляється, жертвами аварії стали двоє дорослих і двоє дітей — їхній вік до 8 років. Крім того, травмувалися двоє осіб, яких у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Причини аварії встановлятись фахівці. Від ДСНС залучалося 10 осіб та три одиниці техніки.

Смертельна ДТП на Запоріжжі. Фото: ДСНС


Смертельна ДТП на Запоріжжі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 13 серпня в Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє поліцейських, ще однин отримав важкі травми.

Джерело: Ракурс


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