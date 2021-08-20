COVID-вакцину, яка викликає рідкісне захворювання серця, назвали вчені. Фото: hlh.com.ua

https://racurs.ua/ua/n159036-covid-vakcynu-yaka-vyklykaie-ridkisne-zahvoruvannya-sercya-nazvaly-vcheni.html

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Ускладнення після вакцинації від коронавірусу продовжують вивчати дослідники. Канадські вчені стверджують, що вакцина Moderna може нести більший ризик для молодих людей, ніж препарат Pfizer-BioNTech.

Ці висновки дослідження перевіряють представники охорони здоров’я США. Йдеться про розвиток рідкісного захворювання серця у молодих людей — міокардиту, пише Washington Post.

Особливо це стосується чоловіків у віці до 30 років. Остаточного висновку щодо зв’язку захворювання серця зі щепленням вакциною Moderna поки ще немає.

Раніше в Україні почалася масова вакцинація усіх охочих препаратом Moderna проти COVID-19. У середині липня наша країна отримала 2 млн доз цієї вакцини.

Moderna схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я, як і інші три вакцини, якими щеплюють українців — Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Нагадаємо, дослідники з Великої Британії заявили про падіння захисту вакцин Pfizer і AstraZeneca проти дельта-штаму. Імунітет до COVID-19 слабшає після трьох місяців дії препарату. Через 90 днів після другого уколу ефективність Pfizer і AstraZeneca знизилася до 75% і 61% відповідно.

Джерело: Washington Post