Ан-225 «Мрия», фото: «Укроборонпром»

https://racurs.ua/n159013-krupneyshiy-v-mire-samolet-primet-uchastie-v-parade-ko-dnu-nezavisimosti.html

Ракурс

Ан-225 «Мрия» — самый большой транспортный самолет в мире, примет участие в параде ко Дню Независимости Украины 24 августа.

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Мрия» пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил -76 и целого семейства «Ан» — Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П", — отмечается в сообщении.

18 августа Ан-225 уже участвовал в первой репетиции военного парада.

Самолет Ан-225 создавался для перевозки советского космического корабля многоразового использования «Буран» и частей ракеты-носителя «Энергия». Также «Мрия» могла стать «летательным космодром» — первой ступенью многократной авиационно-космической транспортной системы, в который из самолета запускался бы небольшой космический «челнок» с топливным баком.

Напомним, в интернете опубликовано несколько видео, на которых можно увидеть, как военные, которые недавно возвращались улицами столицы с тренировки прохождения по Крещатику, якобы спели знаменитую песню харьковских футбольных фанатов о президенте РФ Владимире Путине.