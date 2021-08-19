Ан-225 «Мрія», фото: «Укроборонпром»

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Ан-225 «Мрія» — найбільший транспортний літак у світі, візьме участь у параді до Дня Незалежності України 24 серпня.

Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

«Мрія» пролетить над Хрещатиком та замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та цілого сімейства «Ан» — Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П, — зазначається в повідомленні.

18 серпня Ан-225 вже брав участь у першій репетиції військового параду.

Літак Ан-225 створювався для перевезення радянського космічного корабля багаторазового використання «Буран» і частин ракети-носія «Енергія». Також «Мрія» могла стати «літальним космодром» — першим ступенем багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи, в який з літака запускався б невеликий космічний «човник» з паливним баком.

Нагадаємо, в інтернеті опубліковано кілька відео, на яких можна побачити, як військові, які нещодавно поверталися вулицями столиці з тренування проходження по Хрещатику, начебто заспівали знамениту пісню харківських футбольних фанатів про президента РФ Володимира Путіна.