Зеленський відповів, чи піде на другий термін — Треба домовитися з собою

https://racurs.ua/ua/n159012-zelenskyy-vidpoviv-chy-pide-na-drugyy-termin-treba-domovytysya-z-sobou.html

Ракурс

Володимир Зеленський розповів, чи балотуватиметься вдруге на пост президента Україна. Про можливу участь у президентській кампанії він зазначив в інтерв’ю Washington Post, Liberation, НВ і Funke Media.

Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я ж сам для себе повинен якісь речі (вирішити — ред.), домовитися ще з собою, з внутрішнім світом, — заявив Зеленський.

На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість другого терміну, він вказав, що прагне «завершити деякі речі»:

Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі завершити. І, якщо я відчую, що не можу, навіть просто мені нецікаво — це не моя амбіція.

Нагадаємо, під час президентської кампанії 2019 року Зеленський обіцяв, що йде лише на одну каденцію. Проте вже згодом — на прес-конференції у травні 2020 року за результатами першого року на посаді — Зеленський заявив, що йому не вистачить одного терміну для виконання всіх своїх передвиборчих обіцянок.

Водночас за даними нещодавнього опитування Центру Разумкова, 48% українців негативно ставляться до ідеї другого терміну Зеленського на посаді президента.

Джерело: НВ