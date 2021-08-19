Володимир Путін. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n159011-pryslujuvav-sobchaku-putinu-v-uviley-putchu-nagadaly-kym-vin-buv-30-rokiv-tomu.html

Ракурс

Володимир Путін, президент країни-агресора, у 1991 році займав підлегле становище при тодішньому мерові Ленінграду Анатолію Собчаку, який брав участь у протидії путчу.

Я сам на власні очі бачив Путіна разом з Анатолієм Собчаком у Маріїнському палаці під час так званого путчу. Собчак виступав з вікна Маріїнського палацу, а Путін стояв поруч, готовий його підтримати, якщо той раптом почне падати з підвіконня. Я був у тому ж приміщенні й все бачив особисто, — написав російський політик Альфред Кох на своїй сторінці у Facebook.

Він натякнув, що підтримуючи Собчака, який протестував проти путчу, Путін не має права шкодувати про розпад СРСР.

Це я до того, щоб йому хтось нагадав цей епізод, коли він почне волати про «найбільшу геополітичну катастрофу», — йдеться в дописі.

Нагадаємо, 18−21 серпня 1991 року в СРСР стався так званий серпневий путч, який ознаменував початок розпаду Союзу. Ці три дні стали останньою спробою законсервувати СРСР у вигляді, в якому він існував майже 70 років.

Організований нашвидкуруч «Державний комітет з надзвичайного стану» (ДКНС) не лише не зміг усунути від влади президента Михайла Горбачова, а й пришвидшив розпад Союзу.

Республіки, серед них і Україна, не підтримали переворот і використали його як можливість позбутись домінування Москви. Історики називають це першим невтраченим шансом українців здобути незалежність.