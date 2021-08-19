Прислуживал Собчаку – Путину в юбилей путча напомнили, кем он был 30 лет назад

https://racurs.ua/n159011-prislujival-sobchaku-putinu-v-ubiley-putcha-napomnili-kem-on-byl-30-let-nazad.html

Ракурс

Владимир Путин, президент страны-агрессора, в 1991 году занимал подчиненное положение при тогдашнем мэре Ленинграда Анатолии Собчаке, который принимал участие в противодействии путчу.

Я сам своими глазами видел Путина вместе с А. Собчаком в Мариинском дворце во время так называемого путча. Собчак выступал из окна Мариинского дворца, а Путин стоял рядом, готовый его поддержать, если тот вдруг начнет падать с подоконника. Я был в том же помещении и все видел лично, — написал российский политик Альфред Кох на своей странице в Facebook.

Он намекнул, что поддерживая Собчака, протестующего против путча, Путин не имеет права жалеть о распаде СССР.

Это я к тому, чтобы ему кто-нибудь напомнил этот эпизод, когда он начнёт блажить про «величайшую геополитическую катастрофу», — говорится в сообщении.

Напомним, 18−21 августа 1991 года в СССР произошел так называемый августовский путч, который ознаменовал начало распада Союза. Эти три дня стали последней попыткой законсервировать СССР в виде, в котором он существовал почти 70 лет.

Организованный наскоро «Государственный комитет по чрезвычайному положению» (ГКЧП) не только не смог отстранить от власти президента Михаила Горбачева, но и ускорил распад Союза.

Республики, в том числе и Украина, не поддержали переворот и использовали его как возможность избавиться от доминирования Москвы. Историки называют это первым неутраченным шансом украинцев обрести независимость.