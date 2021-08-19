Признание цифровых COVID-паспортов — в ЕС рассказали, когда пустят украинцев

https://racurs.ua/n159010-priznanie-cifrovyh-covid-pasportov-v-es-rasskazali-kogda-pustyat-ukraincev.html

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Украинские цифровые COVID-сертификаты начнут принимать в странах Европейского Союза с 20 августа.

Такое решение приняла Европейская комиссия 19 августа. Аналогичные решения приняты по Северной Македонии и Турции.

Эти страны подсоединят к системе ЕС. COVID-сертификаты трех новых стран начнут принимать в ЕС завтра на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС.

Решение имеет обоюдный характер. Украина, Северная Македония и Турция согласились принимать цифровой COVID-сертификат ЕС для беспрепятственных поездок в свои страны.

Впрочем, страны-члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им украинские цифровые COVID-сертификаты, поскольку рекомендация Еврокомиссии не имеет обязывающего характера, пояснили в пресс-службе ЕК.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, рекомендация от Еврокомиссии должна упростить путешествия для украинцев в ​​страны-члены Европейского союза. Впрочем, каждая страна должна будет самостоятельно решать, признавать ли ей цифровые COVID-сертификаты Украины.

Вопрос кому и на каких условиях впускать остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС, — отмечает пресс-служба Еврокомиссии.



В МИД отмечают, что каждый желающий имеет возможность проверить правила въезда и транзита в другие страны на интерактивной онлайн-карте МИД.

Напомним, что 19 августа представители Министерства цифровой трансформации сообщили, что украинцы с ковид-паспортами снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией. Цифровой сертификат можно будет получить в «Дії» украинцам, прошедшим полный курс вакцинации.