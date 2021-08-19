Дачные дома можно перевести в жилые онлайн

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Заявление о переводе дачных и садовых домов в жилые можно подать онлайн, фото: «Вікіпедія»
Дачные дома можно перевести в жилые онлайнhttps://racurs.ua/n159009-dachnye-doma-mojno-perevesti-v-jilye-onlayn.htmlРакурс
Кабмин постановлением от 18 августа 2021 года внес изменения в Порядок перевода дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома.
Теперь заявление о переводе дачных и садовых домов в жилые можно подать как в бумажном виде, так и онлайн через электронный кабинет в Единой электронной системе в сфере строительства.
В бумажном виде заявления можно будет подать через Центр предоставления админуслуг или отправить рекомендованным письмом.
Уполномоченный орган в течение месяца рассматривает документы и принимает решение о переводе или об отказе в нем.
Решение будет отображено в Реестре строительной деятельности.
Отказать в переводе дома уполномоченный орган сможет только в следующих случаях:
- не предоставление полного пакета документов;
- обнаружение в поданных документах недостоверных ведомостей;
- установление отсутствие в доме системы отопления;
- установление в доме деформации, способной привести к разрушению несущих конструкций.
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