Дачные дома можно перевести в жилые онлайн

Заявление о переводе дачных и садовых домов в жилые можно подать онлайн, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/n159009-dachnye-doma-mojno-perevesti-v-jilye-onlayn.html

Ракурс

Кабмин постановлением от 18 августа 2021 года внес изменения в Порядок перевода дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома.

Теперь заявление о переводе дачных и садовых домов в жилые можно подать как в бумажном виде, так и онлайн через электронный кабинет в Единой электронной системе в сфере строительства.

В бумажном виде заявления можно будет подать через Центр предоставления админуслуг или отправить рекомендованным письмом.

Уполномоченный орган в течение месяца рассматривает документы и принимает решение о переводе или об отказе в нем.

Решение будет отображено в Реестре строительной деятельности.

Отказать в переводе дома уполномоченный орган сможет только в следующих случаях: