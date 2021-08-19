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Ракурс
Заявление о переводе дачных и садовых домов в жилые можно подать онлайн, фото: «Вікіпедія»

Дачные дома можно перевести в жилые онлайн

19 авг 2021, 15:33
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Кабмин постановлением от 18 августа 2021 года внес изменения в Порядок перевода дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома.

Теперь заявление о переводе дачных и садовых домов в жилые можно подать как в бумажном виде, так и онлайн через электронный кабинет в Единой электронной системе в сфере строительства.

В бумажном виде заявления можно будет подать через Центр предоставления админуслуг или отправить рекомендованным письмом.

Уполномоченный орган в течение месяца рассматривает документы и принимает решение о переводе или об отказе в нем.

Решение будет отображено в Реестре строительной деятельности.


Отказать в переводе дома уполномоченный орган сможет только в следующих случаях:

  • не предоставление полного пакета документов;
  • обнаружение в поданных документах недостоверных ведомостей;
  • установление отсутствие в доме системы отопления;
  • установление в доме деформации, способной привести к разрушению несущих конструкций.

Источник: Ракурс


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