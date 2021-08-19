Дачні будинки можна перевести в житлові онлайн

Заява про переведення дачних і садових будинків у житлові можна подати онлайн, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n159009-dachni-budynky-mojna-perevesty-v-jytlovi-onlayn.html

Ракурс

Кабмін постановою від 18 серпня 2021 року вніс зміни до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у житлові будинки.

Тепер заяву про переведення дачних і садових будинків у житлові можна подати як в паперовому вигляді, так і онлайн через електронний кабінет в Єдиній електронній системі в сфері будівництва.

У паперовому вигляді заяви можна буде подати через Центр надання адмінпослуг або відправити рекомендованим листом.

Уповноважений орган протягом місяця розглядає документи і приймає рішення про переведення або про відмову в ньому.

Рішення буде відображено в Реєстрі будівельної діяльності.

Відмовити в переведенні будинку уповноважений орган зможе тільки в наступних випадках: