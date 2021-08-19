Дачні будинки можна перевести в житлові онлайн

Ракурсhttps://racurs.ua/
Заява про переведення дачних і садових будинків у житлові можна подати онлайн, фото: «Вікіпедія»
Дачні будинки можна перевести в житлові онлайнhttps://racurs.ua/ua/n159009-dachni-budynky-mojna-perevesty-v-jytlovi-onlayn.htmlРакурс
Кабмін постановою від 18 серпня 2021 року вніс зміни до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у житлові будинки.
Тепер заяву про переведення дачних і садових будинків у житлові можна подати як в паперовому вигляді, так і онлайн через електронний кабінет в Єдиній електронній системі в сфері будівництва.
У паперовому вигляді заяви можна буде подати через Центр надання адмінпослуг або відправити рекомендованим листом.
Уповноважений орган протягом місяця розглядає документи і приймає рішення про переведення або про відмову в ньому.
Рішення буде відображено в Реєстрі будівельної діяльності.
Відмовити в переведенні будинку уповноважений орган зможе тільки в наступних випадках:
- ненадання повного пакету документів;
- виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
- встановлення відсутності в будинку системи опалення;
- встановлення в будинку деформації, здатної привести до руйнування несучих конструкцій.
Читайте також
.
Вакцинація від коронавірусу по-українськи — прискорена. А який результат?
Справа про «реального дебіла»: вчимося ображати політичних опонентів правильно
Як вітрянка: погані і гарні новини про Дельта-епідемію
Справа про домашнє насильство: ближче ста метрів до власного будинку не підходити!
Загрузка...