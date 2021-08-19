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Ракурс
Автора инсталляции «Хохлы» СБУ вызвала объяснить суть произведения

Автора инсталляции «Хохлы» СБУ вызвала объяснить суть произведения (ФОТО)

19 авг 2021, 15:28
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Иван Салевич, заслуженный художник Украины, ходил на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за инсталляции «Хохлы». Работа художника должна была стать частью выставки ко Дню Независимости Украины в Черновцах.

Инсталляция изображает людей в вышиванках, которые стоят на коленях и «направляют взгляд к России». Салевич хотел показать проблему украинцев с определением своей национальной идентичности. Об этом художник рассказал в комментарии «Суспільному».

Директор галереи Игорь Сорокоумов из-за инсталляции обратился в СБУ. По его мнению, эта композиция может обидеть людей и восприниматься двояко.

После обращения директора Салевич более двух часом находился на допросе. Там он объяснял, почему использовал российский флаг. Выставить работу позволили, однако с пояснительным текстом, чтобы произведение не воспринималось двояко.


Чиновник не может запрещать художественное произведение. Цензурировать можно только ту работу, которая содержит призывы к насилию или угрозе нацбезопасности страны, — прокомментировал ситуацию искусствовед Александр Сушинский.

Источник: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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