Телеканал «Наш» могут лишить лицензии из-за языка вражды

https://racurs.ua/n159006-telekanal-nash-mogut-lishit-licenzii-iz-za-yazyka-vrajdy-video.html

Ракурс

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подаст иск в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала «Наш» Евгения Мураева.

За решение члены регулятора проголосовали единогласно. Телеканал не устранил нарушения, за которые получил штрафные санкции. Об этом сообщают на сайте Нацсовета.

Речь идет об эфире 4 мая 2021 года, где гостем студии был лидер запрещенной в Украине коммунистической партии Петр Симоненко. Политик враждебно высказывался о Православной церкви Украины.

Также регулятор еще раз проверит телеканалы «Наш» и «Макси-ТВ». Нацсовет зафиксировал язык вражды в высказываниях Елены Бондаренко, которые прозвучали в передаче «Важное» 28 июля.

Бывшая регионалка заявила, что права русскоязычных в Украине якобы подавляют в пользу украиноязычных. В Нацсовете отметили, что эти высказывания направлены на разжигание вражды и основываются на неподтвержденных фактах.

Телеканал «Наш» получит иск об аннулировании лицензии, а на «Макси-ТВ» наложен штраф более 100 тыс. грн, — говорится в сообщении.



Проверки проведут с 6 по 17 сентября. Обе компании должны предоставить Национальному совету необходимые документы и материалы.