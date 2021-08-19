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Ракурс
Еще 17 автоматических камер МВД раскинет на дорогах пяти областей

Еще 17 автоматических камер МВД раскинет на дорогах пяти областей (СПИСОК)

19 авг 2021, 14:57
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Патрульная полиция с 20 августа установит еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Новые приборы контроля «Каскад» появятся на дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов.

Эти приборы фиксации правонарушений контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Больше всего новых камер установят в Черкассах (4), Житомирской области, Житомире и Чернигове (по 3).

Водителей также будут контролировать во Львове (2 камеры), Черниговской, Одесской областях (по 1).

Новые автоматические камеры фиксации нарушений ПДД, данные - МВД

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда полосой общественного транспорта в Киеве (бульвар Дружбы Народов, 36).


Карту размещения комплексов можно посмотреть на сайте МВД.

МВД обещает установить комплексы автофиксации и на других участках дорог. В последний раз «парк камер» ведомство обновляло в конце июля.

Источник: Ракурс


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