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Ракурс
Ще 17 автоматичних камер МВС розкине по дорогах України (СПИСОК)

Ще 17 автоматичних камер МВС розкине на дорогах п’яти областей (СПИСОК)

19 сер 2021, 14:57
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Патрульна поліція з 20 серпня встановить ще 17 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Нові прилади контролю «Каскад» з’являться на дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у містах Чернігів, Черкаси, Житомир та Львів.

Ці прилади фіксації правопорушень контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Найбільше нових камер встановлять у Черкасах (4), Житомирській області, Житомирі і Чернігові (по 3).

Водіїв також контролюватимуть у Львові (2 камери), Чернігівській, Одеській областях (по 1).

Нові автоматичні камери фіксації порушень ПДР, дані - МВС

Наразі автоматично фіксують правопорушення 60 приладів, що розташовані у Києві, Кропивницькому, Харкові, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Також з 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві (бульвар Дружби Народів, 36).


Карту розміщення комплексів можна переглянути на сайті МВС.

МВС обіцяє встановити комплекси автофіксації і на інших ділянках доріг. Востаннє «парк камер» відомство оновлювало наприкінці липня.

Джерело: Ракурс


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