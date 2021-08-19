Телеканал «Наш» можуть позбавити ліцензії через мову ворожнечі. Фото: Главком

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Ракурс

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення позиватиметься до суду з вимогою анулювати ліцензію телеканалу «Наш» Євгена Мураєва.

За рішення члени регулятора проголосували одноголосно. Телеканал не усунув порушення, за які отримав штрафні санкції. Про це повідомляють на сайті Нацради.

Йдеться про ефір 4 травня 2021 року, де гостем студії був лідер забороненої в Україні комуністичної партії Петро Симоненко. Політик вороже висловлювався про Православну церкву України.

Також регулятор ще раз перевірить телеканали «Наш» і «Максі-ТВ». Нацрада зафіксувала мову ворожнечі у висловлюваннях Олени Бондаренко, які прозвучали в передачі «Важливе» 28 липня.

Колишня регіоналка заявила, що права російськомовних в Україні нібито пригнічують на користь україномовних. У Нацраді зазначили, що ці висловлювання спрямовані на розпалювання ворожнечі та ґрунтуються на непідтверджених фактах.

Телеканал «Наш» отримає позов про анулювання ліцензії, а на «Максі-ТВ» накладено штраф понад 100 тис. грн, — йдеться в повідомленні.



Перевірки проведуть з 6 по 17 вересня. Обидві компанії мають надати Національній раді необхідні документи та матеріали.